Ercolanese ad un passo dall’impresa: «Solo applausi per questa squadra»

di Raffaella Ascione

Mastica decisamente amaro il tecnico dell’Ercolanese Gigi Squillante al termine della finale persa dai suoi contro l’Igea Virtus. «Cosa non ha funzionato? Anzitutto direi che siamo stati bravi a non fare gol. Senza contare poi quelle disattenzioni che hanno spianato all’Igea la strada prima per il vantaggio e poi per le altre due reti. E dire che il primo tempo siamo stati in palla, potevamo profittare meglio di alcune situazioni per portarci in vantaggio, ma siamo stati evidentemente poco incisivi. Merito comunque all’Igea, protagonista in ogni caso di un ottimo campionato. Del resto, fino alla 27^ era terza in classifica, qualcosa vorrà pur dire. Sapevo che questa sosta, in attesa della seconda semifinale, non ci avrebbe giovato e così è stato».



Ercolanese condannata da alcune grossolane disattenzioni. «Tre errori – incalza Squillante – tre gol. In occasione dello 0-1, Ferrante è stato liberissimo di staccare e colpire di testa. Il raddoppio, arrivato dopo una palla gol dilapidata da noi, è stato invece propiziato da una clamorosa palla persa al limite dell’area. E dire che sullo 0-0 ero pronto con due innesti. Volevo inserire un attaccante ed un esterno, sistemandosi col 4-2-4: il gol dell’Igea era nell’aria e volevo prevenire quelle dinamiche che poi ci hanno condannato. Se devo appuntare qualcosa ai miei, devo dire che in alcuni frangenti siamo stati un po’ presuntuosi, ostinandoci a giocar palla sempre e comunque, quando avremmo invece dovuto esser più concreti. Era una finale, ci tenevamo a fare bella figura, specie dinanzi ad un pubblico del genere. Resta comunque il gran campionato che abbiamo disputato, destinato a restare negli annali, anche in considerazione del potenziale che avevamo a disposizione».



Categorico Squillante sui meriti del suo gruppo. «Questa gara non fa testo. Non toglie nulla al nostro percorso eccezionale. Gli applausi finali? Dovuti a questa squadra, che non si è mai risparmiata, spendendo tutto quello che aveva per arrivare fino in finale. Ringrazio tutti per questa cavlcata».

