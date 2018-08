Ercolanese, pari nel test di Palma Campania: esordio per il baby Maiorino

di Raffaella Ascione

Dopo il pari del Solaro contro l’Equipe Campania, l’Ercolanese impatta con la Palmese. Termina 3-3 la terza amichevole precampionato sostenuta dai granata di Maschio.

La prima frazione di gioco termina sul parziale di 2-0 per l’Ercolanese: di Esposito e Sorrentino i sigilli.

Nella ripresa, decisa la reazione della Palmese, che prima sbaglia un rigore (palo di Siciliano) e poi agguanta il pari con Russo ed un autogol di Paudice. Il tris granata porta la firma di Anzalone, nel finale di gara è Siciliano a fissare il risultato sul definitivo 3-3.



In campo quest’oggi anche Giuseppe Maiorino, terzino destro classe 2000, giunto dalla Primavera della Juve Stabia con la formula del prestito.

Per i ragazzi di Maschio, adesso, tre giorni di riposo; gli allenamenti riprenderanno venerdì, in vista dell'esordio in Coppa Italia di domenica a Sorrento.

