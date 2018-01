Ercolanese, tre under per mister Squillante

di Raffaella Ascione

L'Ercolanese puntella il parco under con tre ulteriori innesti. Approdano alla corte di mister Squillante tre pedine classe 1999. Si tratta del portiere Luigi Cioce, reduce da un'esperienza con il Gragnano (per lui, in questa stagione, sei presenze in casacca gialloblù), del centrocampista Francesco Ferrieri, svincolatosi dalla Frattese, con cui ha collezionato - nel girone d'andata - dieci presenze, e dell'esterno Gianluca Catavere, proveniente dalla Primavera del Napoli.



Cioce, Ferrieri e Catavere vanno dunque ad ampliare il ventaglio di soluzioni a disposizione del tecnico granata, che nella seconda parte del campionato avrà - tra l'altro - a disposizione anche il difensore Gerardo Stellato ed il portiere Alessandro Buono, entrambi classe 2000, provenienti dalla formazione Juniores ed aggregatisi alla prima squadra già dalla penultima gara del girone d'andata.

