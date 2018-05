Ercolano sogna e punta l'Igea, il Parma sulle tracce di El Ouazni

di Raffaella Ascione

Prosegue a pieno ritmo la preparazione dell’Ercolanese in vista della finale play-off in programma domenica al Solaro contro l’Igea Virtus, reduce dal blitz di Troina in semifinale.



«La squadra sta lavorando con la solita intensità – commenta il diesse Marco Mignano – e con grande serenità. Stiamo vivendo un momento particolarmente favorevole dal punto di vista psicofisico ed in questi giorni siamo anche riusciti a recuperare qualche acciaccato. Il morale? Decisamente alle stelle, specie dopo la vittoria di Nocera. Certo, resta un pizzico di rammarico per ciò che avremmo potuto realizzare in campionato se in qualche circostanza avessimo avuto la dea bendata dalla nostra parte, ma questa finale resta un traguardo di assoluto prestigio. Direi storico per la città di Ercolano, che deve esserne orgogliosa. Sognavamo questa gara e ci lusinga essere adesso ad un passo dall’affrontarla. Occhio all’Igea però e guai a lasciarci condizionare dalle voci che arrivano dalla Sicilia a proposito dei problemi societari degli avversari. Certe gare tutti vogliono vincerle, le motivazioni arrivano da sé. Ercolanese con due risultati su tre a favore? Nemmeno a pensarci, dobbiamo giocare per vincere, come al solito, anche perché ci sarà uno stadio pieno a sostenerci».



Questione ripescaggio. «In caso di vittoria contro l’Igea – continua Mignano – dovremmo attestarci al quinto posto nella speciale graduatoria. Un gran risultato, ottimo direi, a prescindere dai concreti risvolti che potrebbero poi maturare. Certo, il problema Solaro c'è e si porrebbe. Inutile negarlo. Questo però adesso non ci interessa. Noi vogliamo vincere questa finale».



La finale contro l’Igea sarà verosimilmente l’ultima gara in casacca granata per il bomber Bruno El Ouazni. Sulle tracce del capocannoniere del girone I, ci sono infatti diversi club professionistici. Tra loro, anche alcune società cadette. Vivo l’interesse del Parma – fresco di promozione in Serie A – che ha già provveduto a sondare il terreno attraverso propri emissari. «Il nostro El Ouazni è richiestissimo. Ci sono in ballo per lui – conclude Mignano – possibilità importanti. Chance che merita tutte, che si è conquistato a suon di gol. Su di lui anche qualche club di Serie B; credo proprio si tratti di piste praticabili. Per adesso però pensiamo alla finale, poi insieme a lui si valuterà e sceglierà la soluzione più giusta. L’Ercolanese è orgogliosa di lui».

