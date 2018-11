Eredità Frattese: Granata condannata a pagare un ex nerostellato

di Raffaella Ascione

Condanna di 4mila euro per il club Granata di Gaetano Battiloro, che ha ereditato dalla Frattese - in virtù del trasferimento del titolo sportivo avvenuto il estate - la vertenza dell'ex tesserato Giuseppe Capone Adelchi. La Commissione Accordi Economici ha condannato la società ercolanese al pagamento della somma di 4mila euro, «a titolo di residuo del compenso globale lordo, in forza dell’accordo economico sottoscritto nella stagione sportiva 2017/2018».

Disattesa la linea difensiva del club vesuviano, che «in data 12.09.2018, aveva fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, riconoscendo al calciatore esclusivamente la somma di €.2.000, perché lo stesso avrebbe firmato una ricevuta liberatoria, rinunciando agli altri €.2.000». Un accordo che non ha però trovato riscontro in alcun documento acquisito al procedimento, risultando - al contrario - dimostrata la fondatezza della pretesa economica del calciatore, anche con riguardo alla consistenza.

Per il club ercolanese, adesso, trenta giorni di tempo per provvedere al pagamento ed evitare una penalizzazione in classifica.

