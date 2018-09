L'Avellino debutta col sorriso: quattro gol all'esordio a Ladispoli

Inizia bene la nuova avventura dell'Avellino in serie D. Gli irpini battono in trasferta la neopromossa Ladispoli per 4-1 all'esordio in campionato. Gara senza storia, con troppa differenza tra gli uomini di Archimede Graziani e i laziali. Al Sale partita quasi chiusa dopo neanche mezz'ora, con i gol di Gerbaudo al 26' e Buono al 35'. Cardella nel finale di tempo riporta in partita i suoi ma nella ripresa De Vena e Tompte rimettono le cose a posto chiudendo la gara.

