Euforia in casa Giugliano: brilla Caso Naturale con due gol

di Ferdinando Bocchetti

Euforia in casa Giugliano dopo il rotondo successo ottenuto contro il San Tommaso. Quattro reti, quelle siglate dalla compagine di Massimo Agovino, che hanno spazzato in un sol colpo polemiche e amarezze per l'immeritata sconfitta di Marsala, arrivata a tempo scaduto. Grande protagonista di questo avvio di campionato è Vincenzo Caso Naturale, esterno d'attacco dei tigrotti alla sua terza marcatura in quattro gare.



«Abbiamo reagito da grandissima squadra - spiega il fantasista gialloblu - La sconfitta di Marsala aveva lasciato qualche strascico psicologico, ma il nostro gruppo ha dato prova del suo valore. Il Giugliano è una squadra composta da uomini veri».



I calciatori gialloblu, al termine del vittorioso match con gli irpini, hanno dedicato la vittoria al presidente Salvatore Sestile, ieri assente al Vallefuoco di Mugnano. «Volevamo dare una gioia al presidente e ci siamo riusciti», aggiunge l'attaccante Francesco Alvino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA