Gelbison, Evacuo jr recupera: out Rossi, Esposito e Maiese

di Gerardo Lobosco

Dopo la rifinitura di stamani buone notizie per Severo De Felice, tecnico della Gelbison, che nella trasferta di domani sul campo del Francavilla potrà contare sulla presenza del bomber Davide Evacuo, il quale si è ripreso dalla distorsione alla caviglia che lo ha costretto a saltare due sedute di allenamento. Nel gruppo sono tornati anche Mejeri e Pascuccio, mentre nulla da fare per Rossi, distrazione al flessore, Esposito problemi alla caviglia e Maiese che ha accusato un risentimento al retto femorale.



La Gelbison raggiungerà il centro lucano nella giornata di domani a poche ore dal fischio d'inizio previsto per le ore 14,30. Arbitra Vogliacco di Bari

