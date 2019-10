Fabiano avverte la Turris: «Ottimo avvio ma girone insidioso»

di Raffaella Ascione

«Diciassette punti in sette partite dicono che il nostro è stato un avvio di campionato importante. Avrei messo la firma per questo rendimento. Se qualcuno si era invece messo in testa che le avremmo vinte tutte con ampio scarto, è decisamente fuori strada. Questo girone è di gran lunga più impegnativo del siciliano». Così il tecnico corallino Franco Fabiano, a cavallo tra il pari di Budoni e la sfida di Coppa contro il Foggia. «Chiedo alla gente di starci vicino, di sostenere società e squadra. I campionati non si vincono o perdono dopo sette partite. Ci sarà tanto da lottare e noi abbiamo un organico importante costruito proprio per questo. La sofferenza delle ultime gare? Col Portici abbiamo messo in campo grande intelligenza tattica, mentre a Budoni abbiamo sbagliato l’interpretazione dei primi venti minuti. Ma non ho visto una Turris in sofferenza. Anzi, ho visto una grande squadra. Diversamente, non avremmo avuto la forza di recuperare due gol. Non dimentichiamo, poi, che da quando è cominciato il campionato noi giochiamo costantemente in trasferta. Singoli non al top? È naturale, fisiologico. Però io sono contento di tutti. Qualcuno potrebbe dare ancora di più, vero, vuol dire che lo farà in un altro momento. Sono contento di tutto quanto ho a disposizione e di quel che ricevo. Dobbiamo restare semplicemente sereni e vigili, ovviamente migliorandoci. Abbiamo tutti i mezzi per fare qualcosa di importante e dobbiamo riuscirci. Per la società, per la città e per noi stessi». Nemmeno a parlare del potenziale peso della prossima trasferta contro il Latte Dolce. «Sassari è lontana anni luce. C’è prima il Foggia, a cui chiaramente teniamo, poi il Muravera. Corsa a due per la C? Non direi. L’Aprilia è lì, il Trastevere ha un organico di assoluto spessore e poi c’è l’Ostia Mare, che dirà la sua fino alla fine».

Nel frattempo, diramato l’elenco dei convocati per la gara dello Zaccheria: ancora ai box il baby Giofrè - difficile recuperi in vista del Latte Dolce - al suo posto c’è Lombardo.



Questione stadio – Sfumata (come già preventivato una decina di giorni fa) la possibilità di tornare a giocare al Liguori contro il Muravera, la data da cerchiare in rosso è quella del 3 novembre, in occasione di Turris-Latina. Per la metà della prossima settimana dovrebbero darsi tutte le condizioni per la convocazione della Commissione di Vigilanza, espressamente richiesta dal magistrato per il dissequestro della tribuna in cemento. Nel frattempo, saranno completati alcuni marginali interventi nel settore Distinti e si provvederà alla Scia antincendio (altro passaggio evidenziato dal magistrato). A quel punto, la Commissione potrà accertare la piena agibilità del Liguori e spianare la strada ad definitivo dissequestro della tribuna.



Il cordoglio – Affranto l’intero ambiente corallino per la scomparsa di Giuseppe Cuciniello, storico tifoso della Turris e negli anni collaboratore del club. La società lo ha ricordato con una nota ufficiale. «Un altro grande corallino ci lascia. La Asd Turris Calcio formula le più vice condoglianze alla famiglia Cuciniello, per la perdita del caro Giuseppe. Collaboratore anche di questa società, con la sua costante presenza davanti al cancello d'ingresso tra tribuna e terreno di gioco, Peppe ha portato avanti la sua passione per la Turris per anni, tramandandola al figlio Pasquale. La società e i tifosi, lo ricordano con grande affetto e sono vicini alla sua famiglia in questo momento di dolore».

