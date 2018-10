Fabrizio Ravanelli a Vallo: una visita al figlio che gioca nella Gelbison

di Carmela Santi

Fabrizio Ravanelli, indimenticato attaccante degli anni novanta, è stato avvistato oggi a Vallo della Lucania. L’ex calciatore, che ha militato in A con le maglie di Juve, Lazio e Perugia, è padre di Mattia, difensore classe 1999, che ha trovato poco spazio sin ora in campo, che da un mese circa è alla corte del tecnico dei vallesi Severo De Felice.



L’ex punta della Nazionale è stato immortalato in compagnia del presidente dei rossoblù, l’avvocato Ottavio De Hyppolitis, presso lo stadio Giovanni Morra di Vallo della Lucania. Fabrizio Ravanelli, nato nel 1968 ricordato come “Penna bianca”, ha provato, negli ultimi anni, la carriera da tecnico con Ajacco, Francia, e Arsenal Kiev, Ucraina.

