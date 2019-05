Festa al San Ciro, Portici ai playoff: Turris ko di misura

di Raffaella Ascione

Fa festa il Portici. Il successo nel derby con la Turris, consente agli azzurri di Chianese di staccare il pass per i playoff. Indipendentemente dai risultati delle dirette concorrenti. Al San Ciro decidono i sigilli di Di Prisco e di Improta (dagli undici metri), entrambi nella prima frazione di gioco; per i corallini a segno nella ripresa Franco, dopo una caparbia discesa solitaria. Gara intensa, estremamente spigolosa e frammentata, a causa delle continue interruzioni. A far da cornice al derby, circa 800 spettatori, di cui 400 da Torre del Greco.



Nel post partita è dilagante l’entusiasmo in casa Portici, con i calciatori a far festa prima insieme ai propri sostenitori e poi nello spogliatoi, coinvolgendo società e staff. Ed ora a Turris e Portici tocca aspettare di conoscere gli avversari con cui si misureranno nella semifinale playoff. Tutto dipenderà dal risultato del Castrovillari, impegnato in riva allo Stretto contro il Città di Messina, in piena corsa salvezza. Non è escluso che in semifinale si riproponga il derby, ma con la Turris a beneficiare del fattore campo, in virtù del miglior posizionamento in classifica.



Orgoglioso a fine gara il tecnico azzurro Chiaiese, poi letteralmente travolto dall’abbraccio dei suoi. «Volevamo questa qualificazione a tutti i costi. Che adesso ci tocchi il Marsala, o la stessa Turris, per noi non cambia nulla. Un avversario vale l’altro. Noi abbiamo sempre vissuto alla giornata, e così continueremo a fare, aspettando di conoscere il nostro avversario. Gara particolarmente spigolosa? Vero, ma volevamo far capire sin da subito quali fossero le nostre intenzioni, visto che per noi era una gara dall'importanza assoluta».



Si sofferma su playoff e futuro, il capitano corallino Fabio Longo. «Ad un certo punto sembrava una gara di box più che una partita di calcio. Oggi si è visto decisamente poco calcio. Adesso però si pensa solo ai playoff, per dare un senso a questo nostro campionato. La scelta di legarmi ancora alla Turris ed a Colantonio? Ci siamo confrontati ed i nostri progetti coincidono. Tra noi basta una stretta di mano, visto che il nostro rapporto va decisamente oltre il calcio. Penso che questa possa essere la scelta anche di altri compagni».

Quindi il presidente corallino Colantonio. «Abbiamo fatto un campionato eccezionale, una partita si può anche perdere. Peccato solo non ci abbiano dato la possibilità di giocare, hanno fatto un secondo tempo quasi sempre a terra, di fatto impedendoci di giocare. Ma va bene così. Il rinnovo di Longo? Noi cominciamo a lavorare, visto l’impegno concreto dell’Amministrazione in chiave stadio. Indipendentemente dalla categoria che andremo a disputare, quindi, siamo già a lavoro per il futuro».



