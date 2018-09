Fideiussione fuori termine: Turris multata, inibito l’ex Giugliano

di Raffaella Ascione

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare ha inflitto un’ammenda di mille euro alla Turris, deferita dalla Procura Federale per responsabilità diretta insieme all’ex presidente Giuseppe Giugliano (per violazione dell’art. 10 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva).

Giugliano era stato deferito «per non aver provveduto a depositare entro il termine del 12.07.2017, ore 18.00, la fidejussione di euro 31.000 e, comunque, per non aver adottato idonee misure volte all'effettuazione del predetto incombente». In sede dibattimentale la Procura Federale aveva chiesto 30 giorni di inibizione per il dirigente stabiese e mille euro di ammenda per il club corallino, chiamato a rispondere a titolo di responsabilità diretta. Nessuna delle parti deferite ha provveduto a depositare memorie difensive.



Il Tribunale ha ritenuto fondato il deferimento: «risulta infatti dalla segnalazione della Covisod del 13-20 marzo 2018, che la Società AP Turris Calcio Asd e, per essa, il suddetto legale rappresentante pro-tempore, Signor Giuseppe Giugliano, non ha provveduto ad effettuare gli adempimenti contestati nel deferimento, come risulta in modo non contestato, né in sede istruttoria, né in questa sede, dagli atti depositati dalla Procura Federale. Ciò costituisce violazione disciplinare… da tutto quanto su esposto, deriva la responsabilità del deferito per immedesimazione organico, e della citata Asd per responsabilité diretta».



In accoglimento delle richieste della Procura Federale, il Tribunale ha dunque inflitto un’ammenda di mille euro alla Turris e 30 giorni di inibizione a Giugliano.

