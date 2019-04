Finale incandescente a Nardò: il Savoia pareggia all'ultimo assalto

di Raffaella Ascione

Il Savoia non s’arrende e riprende il Nardò all’ultimo respiro di una ripresa vibrante. Al Giovanni Paolo II (foto ufficio stampa biancoscudato) finisce 2-2 fra neretini ed oplontini. Un pari che premia la tenacia dell’undici di Campilongo (in svantaggio al 90’) ma che di fatto non accontenta nessuna delle due compagini: il Savoia si ritrova infatti agganciato al quinto posto dalla Fidelis Andria, corsara a Sarno, mentre i pugliesi restano pericolosamente coinvolti nella bagarre playout.



Contro i neretini, mister Campilongo deve rinunciare all’indisponibile Gatto. Dieci minuti ed i padroni di casa si rendono pericolosi su calcio piazzato con Molinari: si salva Savini con la complicità della traversa. Questa, di fatto, l’unica emozione della prima frazione di gioco.



La gara s’infiamma nella ripresa. Il Nardò la sblocca al 25’ con Kyeremateng, che infila Savini con una conclusione beffarda. Al 35’ D’Ancora, di testa, sfiora la traversa, mentre un minuto più tardi fa centro Diakite, che di testa riporta in gara i suoi. Nuovo vantaggio Nardò al minuto 44, con Kyeremateng che – complice un rimpallo – batte a rete e firma la sua personale doppietta. Il Savoia non ci sta ed al sesto degli otto minuti di recupero accordati dal direttore di gara, fissa il risultato sul definitivo 2-2 con Cacace, che non deve far altro che appoggiare in rete su assist al bacio di Ausiello.



Ad attendere adesso i biancoscudati, l’impegno interno contro la Granata, riuscita nell’impresa di fermare sul pari il Cerignola.

© RIPRODUZIONE RISERVATA