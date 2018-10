Lo stadio Franco Scoglio è inagibile: Città Messina-Portici a porte chiuse

di Raffaella Ascione

Si giocherà a porte chiuse il match - in programma domenica alle ore 15 al Franco Scoglio- tra il Città di Messina ed il Portici. Lo ha reso noto la Lega Nazionale Dilettanti con il comunicato n.30 del 5 ottobre. Il provvedimento è stato disposto - come ulteriormente specificato dal club vesuviano - in ragione della mancanza della certificazione di agibilità dell'impianto siciliano.



Con lo stesso comunicato, la Lega ha ufficializzato la variazione definitiva di campo relativa proprio al club peloritano: «preso atto della comunicazione inviata dalla società Città di Messina, espletate le verifiche di rito, a modifica di quanto riportato sul comunicato ufficiale n. 16 del 5/9/2018, si comunica che, a decorrere dalla data del presente C.U., tutte le gare interne della società Città di Messina saranno disputate presso il campo comunale Franco Scoglio di Messina».

