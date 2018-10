Funziona la cura Fabiano: Cunzi e Longo stendono il Messina

di Raffaella Ascione

Una gara intensa, a tratti vibrante: è spettacolo al comunale fra Turris e Messina. I corallini - trascinati da un Liguori caldo - stendono i peloritani nel segno di Cunzi e Longo: funziona la cura Fabiano, che frutta sette punti in tre gare.



In campo, subito ritmi piuttosto alti. Mister Fabiano propone lo stesso undici reduce dalla prova di forza di Bari; 4-3-3 anche per il Messina del neo tecnico Oberdan Biagioni. Deciso l'avvio di gara dei peloritani, che fanno del pressing alto e dell'intensità le proprie prerogative. Al 19' traversone di Petrilli dalla sinistra a servire Gambino, che di testa spedisce alto sulla traversa. La replica corallina - corre il 22' - è affidata a Cunzi, che di destro, da posizione defilata, conclude di un nulla sul fondo alla sinistra di Meo. Al 27' Longo fulmina un difensore e ci prova con un insidioso diagonale che lambisce il palo. Trema la difesa peloritana al 32', quando il destro di Celiento dal limite - sugli sviluppi di un corner - sfiora il legno e si spegne sul fondo. Il vantaggio corallino al minuto 41. Con una gran giocata dal fndo, Vacca serve centralmente l'accorrente Cunzi, che si fionda sulla sfera e spedisce in rete. Turris ad un passo dal raddoppio al minuto 46: è la traversa a dire di no al colpo di testa di Aliperta, che svetta in area su punizione di Cunzi.



Nella ripresa, rischia di costar cara l'incomprensione - del minuto 11 - fra Casolare e Di Nunzio, col difensore che per poco non infila il proprio portiere con un pericoloso retropassaggio di testa. Sugli sviluppi del successivo calcio dalla bandierina, finisce sul fondo il destro di Petrilli. Due minuti e la Turris sfiora il raddoppio con Cunzi, che va di testa - in tuffo - sul traversone dalla sinistra da Celiento. Sfera di un nulla sul fondo. Al 14' la più ghiotta occasione di marca corallina. Lancio in profondità di Cunzi per Longo, che arpiona al limite ed entra in area: Meo in uscita travolge il capitano corallino, rimediando il giallo e propiziando l'ineccepibile penalty. Sul dischetto lo stesso Longo, che dagli undici metri calcia alto. Il pari peloritano al minuto 29. Grossolano errore di Di Nunzio, che su punizione nella propria trequarti regala letteralmente il pallone al Messina: lancio sulla destra ad innescare Petrilli, che con un diagonale fa secco Casolare. Veementi le proteste dei corallini, essendo l'azione proseguita con Aliperta a terra, colpito duro da un avversario. Il definitivo sorpasso Turris al 38': sugli sviluppi di un corner, Longo va di testa e scarica in rete. Rabbiosa la sua esultanza. Nell'occasione resta infortunato il difensore Russo, costretto ad uscire anzitempo dal rettangolo verde e poi, a fine gara, trasportato in ospedale a causa di un problema - sospetta frattura - ad una costola.

Finisce con la Turris che si gode i convinti applausi del Liguori ed il Messina costretto invece all'ormai consueto faccia afaccia con i propri tifosi - una cinquantina giunti a Torre del Greco - nei pressi della curva Vesuvio.



A margine della gara, la denuncia di sponda messinese, relativa al presunto agguato subito in autostrada, all'altezza del casello di Nocera Inferiore. Un lancio di pietre - questa la versione sostenuta dai peloritani - avrebbe mandato in frantumi i finestrini di alcuni mezzi su cui viaggiavano i giallorossi. Sul posto la Polstrada di Angri. I mezzi, come appurato a Torre del Greco dagli agenti del commissariato di via Sedivola, sono in effetti giunti nella città del corallo pesantemente danneggianti. L'ipotesi formulata dagli inquirenti è che si sia trattato di un agguato condotto da un'altra tifoseria in viaggio.

Prima della gara, poi qualche minuto di tensione in occasione dell'arrivo dei messinesi al Liguori: sarebbe volata qualche pietra tra le due tifoserie, ma il tutto è stato prontamente gestito e sedato dalle forze dell'ordine.

