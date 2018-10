Furia Savoia contro l'arbitro: club oplontino multato

di Raffaella Ascione

Sono costate 1.500 euro di mula al Savoia le intemperanze - a margine dell'ultima sfida interna contro il Taranto - di una «persona non iscritta in distinta, ma chiaramente riconducibile alla società», rea d'aver manifestato con eccessiva foga il proprio disappunto nei confronti del direttore di gara. Sullo sfondo, le veementi proteste dell'intero ambiente biancoscudato nei confronti del direttore di gara, accusato d'aver negato all'undici di Squillante un rigore solare, convalidando poi nella ripresa una rete viziata - questa la contestazione sollevata a gran voce anche dal patron Mazzamauro - da un fallo di mano.



La multa è stata dunque comminata per quanto accaduto al termine della gara, quando la persona «chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente sul campo per destinazione, rivolgeva espressioni offensive all'indirizzo della terna arbitrale mentre cercava di raggiungere il direttore di gara, non riuscendovi solo grazie al fattivo intervento di altri tesserati della società. La stessa persona, inoltre, cercava di impedire al direttore di gara l'accesso al tunnel degli spogliatoi, rendendo necessario l'intervento delle forze dell'ordine, e continuava a seguirlo, sempre trattenuto dai dirigenti della società, fino all'ingresso dello spogliatoio riservato alla terna».



Nella quantificazione della sanzione, il Giudice Sportivo ha «tenuto conto sia della reiterazione della condotta che del fattivo adoperarsi dei dirigenti e tesserati della società».

© RIPRODUZIONE RISERVATA