Gara infuocata al Giraud: il Savoia abbatte il Castrovillari

di Raffaella Ascione

Esordio vincente al Giraud per il Savoia, che alla fine la spunta su di un coriaceo Castrovillari (foto ufficio stampa). Gara viva e spigolosa, intensa sino al gol partita di Romano, che al minuto 40 della seconda frazione di gioco firma il definitivo 3-2. Solito 4-3-1-2 per mister Parlato, con Cerone nelle vesti di trequartista, a supporto di Giacobbe e Diakitè.

Tre minuti ed il Castrovillari la sblocca con una velenosa volée di Puntoriere, che non lascia scampo a Volzone. La tensione sale in campo ed il gioco ne risente, subendo continue interruzioni. All’11’ gol annullato a Luciani per sospetto off-side. La gara s’infiamma nei successivi sessanta secondi, quando il Savoia ha l’occasione di pareggiare i conti dagli undici metri. Sul dischetto si porta Cerone, che prova a beffare il portiere calabrese con un morbido cucchiaio. L’estremo difensore intercetta in due tempi: oltre la linea per gli oplontini, al di qua invece per l’arbitro. Il pari Savoia arriva al 24’, quando Cerone imbecca Osuji, da questi a Rondinella, che fa 1-1.



Nella seconda frazione di gioco, due reti annullate per fuorigioco, una per parte: prima a Puntoriere, poi a Tascone. Poi l’altro sigillo invalidato a Diakite, ottimamente imbeccato da Cerone; la via del gol Diakite la trova poi al 17’, quando – dagli undici metri – firma il 2-1. Al 32’ il Castrovillari pareggia i conti con Gagliardi, che di testa trafigge Volzone. Mister Parlato aumenta il peso offensivo del suo scacchiere con Romano a sostituire Luciani, sistemando i suoi con il 4-2-4. Al 40’ il gol che decide il match di Giovanni Romano, che imprime il suo sigillo sul definitivo 3-2. Poi l’oceanico recupero, di ben dieci minuti, nel corso del quale Volzone blinda i tre punti con un decisivo intervento.



Parole al vetriolo, nel post partita, da parte del presidente Mazzamauro. «Ho visto una squadra più cattiva della scorsa settimana, capace di reagire ed affondare i colpi. Il miracolo vero lo abbiamo fatto contro la classe arbitrale: non sto qui a lamentarmi, ma bisogna rivedere la loro bravura. Facciamo investimenti ingenti, che non possono andare al vento per errori arbitrali. Avremmo potuto avere 6 punti in classifica. Malafede? No, assolutamente, questo no. Io parlo di poca competenza: fuorigioco inesistenti, gol non convalidati e 10 minuti di recupero».

Quindi il tecnico Parlato. «Abbiamo fatto la partita, creando tante occasioni da gol. Era logico lasciare qualcosa agli avversari. La difesa? Va giudicata nel complesso, non soltanto per i gol subiti. Dedico questa vittoria al mio presidente, alla mia squadra e a tutti i tifosi presenti allo stadio Giraud».

In chiusura, l’uomo partita, Romano. «Indescrivibile l'emozione del gol. Per un calciatore come me, che arriva dalla Promozione, la rete all’esordio con la maglia del Savoia è il top».



© RIPRODUZIONE RISERVATA