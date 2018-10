Gargiulo illude il Sorrento, Savoia in rimonta al Giraud

di Raffaella Ascione

Successo in rimonta per il Savoia, che al Giraud si aggiudica il derby contro il Sorrento nel segno di Del Sorbo e Alvino (foto ufficio stampa biancoscudato). Ai costieri non basta il sigillo di Gargiulo, che nel finale di gara rischia poi di infilare per la seconda volta i bianchi e di firmare il gol del pari.



Dopo un tentativo su punizione di Liccardo che sfiora il palo, arriva al 23' il vantaggio sorrentino: Gargiulo si fionda sulla sfera scodellata in area dalla destra ed insacca alle spalle di Savini. Gli ospiti sfiorano il raddoppio al 28' con una punizione di De Angelis, che lambisce il palo e si spegne sul fondo. Il pari oplontino al minuto 43: Del Sorbo risolve con una spettacolare giocata in acrobazia un confusionario batti e ribatti in area.

Il pari rinvigorisce i bianchi, che ci provano con maggior convinzione nella ripresa. Al 13' Gatto impegna severamente l'estremo difensore costiero con una conclusione dalla distanza. Al 27' il gol partita di Alvino, che insacca nel sette con una letale conclusione al volo. Brivido nel finale per i padroni di casa, con Savini che esce su Gargiulo e blocca in due tempi.



«Per come avevamo preparato e studiato questa gara - commenta nel post partita il tecnico oplontino Squillante - non l’avrei mai potuta perdere. Nel primo tempo abbiamo mantenuto una costante supremazia territoriale, ma risulta difficile giocare contro una squadra che si arrocca dietro con un 5-3-2». Bacchetta i suoi, Squillante, in relazione all'episodio del gol subito. «Non si può mantenere quasi costantemente il possesso palla e poi concedere ripartenza e gol».

