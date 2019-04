Gassama tiene a galla il Gragnano: punto d'oro sul campo del Nardò

di Raffaella Ascione

Punto prezioso per il Gragnano sull’ostico campo del Nardò. Tra neretini e pastai succede tutto nella ripresa. Prima il vantaggio pugliese, poi la rete di Gassama, che consente ai ragazzi di Campana di muovere la classifica, riavvicinando la Sarnese, franata allo Squitieri sotto i colpi del Sorrento.



Buono l’approccio alla gara dei gialloblù, che nel primo quarto d’ora sfiorano il vantaggio in due occasioni. Al 7’ la staffilita di Procida finisce di poco alta sul montante, mentre al minuto 14 Versienti rischia l'autorete nel tentativo di anticipare Gassama nell’area piccola. Alla lunga viene fuori il Nardò, che al 26' si rende pericoloso con un velenoso destro di Mingiano, che accarezza il palo alla sinistra di Russo. Gragnano di nuovo propositivo nel finale di frazione: stavolta è Chiariello – di testa – a concludere sul fondo.



Nella ripresa, dieci minuti ed il Nardò la sblocca con Bolognese. La rete consentirebbe ai neretini di prendere nettamente le distanze dalla zona rossa, ma il Gragnano non demorde ed alla mezz’ora spezza la pressione esercitata dai padroni di casa e riagguanta il pari con il solito Gassama.



Un punto d’oro per il Gragnano, che domenica se la vedrà al San Michele con il Gravina.

