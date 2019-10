Gatto e Cerone trascinano il Savoia in Coppa

di Raffaella Ascione

Gatto e Cerone fanno volare il Savoia di notte: i bianchi s’impongono con un netto 3-0 sulla Fidelis Andria (foto ufficio stampa Fidelis) e staccano il pass per il turno successivo di Coppa Italia. Ad attendere i bianchi ai 16esimi, c’è il Portici.

Prima frazione di gioco tutto sommato avara d’emozioni al Giraud. la prima occasione è di marca pugliese, ma Montemurro da buona posizione calcia alle stelle. Ci pensa Gatto a rompere gli equilibri al minuto 23: mortifera la sua conclusione del centrocampista dal limite dell’area, su cui nulla può D’Andrea. Potrebbero pungere gli ospiti alla mezz’ora, ma la punizione di Kosnic è centrale e Prudenza neutralizza in due tempi. Tegola Fidelis quattro minuti più tardi, quando Tedesco s’infortuna ed è costretto a far spazio a Banegas.

Il Savoia la chiude nella ripresa, col solito Cerone. Il fantasista sigla il raddoppio dagli undici metri (penalty propiziato da una mano galeotta in area) e poi di piattone, su assist di Oyewale.

