Gela-Nocerina, fallisce il tentativo di giocare allo stadio di San Cataldo

di Giuliano Pisciotta

Un tentativo di poter giocare in presenza di pubblico, risultato tuttavia vano. La dirigenza del Gela ha fatto richiesta, nelle scorse ore, per poter disputare allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo il match con la Nocerina, in programma domenica prossima.



Il club siciliano aveva provato una soluzione alternativa alla disputa della sfida a porte chiuse, nell'impianto di casa, giudicato non idoneo alla presenza di spettatori sugli spalti. La variazione di sede non ci sarà: un club dilettantistico di San Cataldo ha rifiutato di spostare al sabato il proprio impegno, così come la società rossonera ha rifiutato un eventuale anticipo di 24 ore della partita.



Le alternative sarebbero rappresentate dagli stadi di Agrigento e Siracusa, ma la squadra gelese ha scartato le ipotesi a prescindere, tenuto conto della lunga distanza da percorrere, che trasformerebbe in vera e propria trasferta la gara casalinga.



La partita Gela-Nocerina, dunque, si disputerà regolarmente domenica prossima allo stadio Vincenzo Presti, con la possibilità per i tifosi siciliani di assistere la partita solo da qualche balcone prospiciente l'impianto.

