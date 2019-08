Gelbison, preso il difensore Giobbe in quota under: esordirà in coppa

di Gerardo Lobosco

La Gelbison alla vigilia de debutto in Coppa Italia, nel turno preliminare nel quale affronterà l'Agropoli in gara unica, rimane attiva sul fronte mercato in particolare alla voce arrivi, e in tale ottica va letto l'ultimo innesto operato dal club di Vallo della Lucania. Il direttore sportivo Niccolò Pascuccio ha raggiunto l'intesa con il difensore centrale Alessio Giobbe, 20 anni, per cui rientra nella fascia under. Giobbe, vanta esperienze con Benevento e Pomigliano, ed ha vestito anche le maglie de L'Aquila e della Cremonese, con le formazioni allievi e Berretti. Giobbe, sarà a disposizione di Alessio Martino, già nella sfida di domenica con l'Agropoli che si gioca al Morra con inizio alle ore 18. L'incontro sarà diretto da Guida di Torre Annunziata,

