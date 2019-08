La Gelbison saluta Passaro: ​dopo 8 anni lascia una bandiera

di Gerardo Lobosco

Alla vigilia dell'esordio in campionato che vedrà il club cilentano per la nona volta consecutiva ai nastri di partenza del massimo campionato dei dilettanti nazionali che avverà contro la Fidelis Andria sul campo amico del Morra, la Gelbison deve dire definitivamente addio all'attaccante esterno Marco Passaro, che dopo otto stagioni vissute con la maglia rossoblù ha deciso di sposare la causa del club lombardo del Bustese: il Milano City.



Passaro, 24 anni, ha vestito per 154 volte la maglia della Gelbison, con la quale ha realizzato anche 14 reti. Con l'ingresso dei nuovi dirigenti del club cilentano, Passaro non ha raggiunto l'intesa e di fatto non ha partecipato alla preparazione: adesso la scelta di trasferirsi in Lombardia con il Milano City del tecnico Fiorin.

