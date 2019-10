Il derby cilentano finisce senza reti: la Gelbison ha blindato la porta

di Gerardo Lobosco

Il derby cilentano Gelbison-Agropoli del girone H di serie D termina a reti inviolate. Le due squadre si ritrovano a giocare nuovamente dopo poco più di un mese e mezzo, la precedente la gara era valida per la Coppa Italia di categoria e al 90' finì 1-1, poi i vallesi ebbero la meglio ai rigori. Anche questa volta dove non si doveva decidere la qualificazione al termine dei due tempi regolamentari più i recuperi, non c'è stato un vincitore e il match è finito con lo stesso risultato con cui è iniziato (0-0).



A dire il vero la Gelbison è partita meglio creando alcune occasioni, ma senza mai davvero impensierire Sanchez in modo convincente. Nella ripresa l'Agropoli si fa vedere con più pericolosità, anche se la gara al 25' poteva cambiare direzione l'arbitro assegna un penalty ai padroni di casa della Gelbison per una trattenuta su Uliano, ma dal dischetto l'attaccante argentino Varela manda a lato.



Anche l'Agropoli nel finale reclama un rigore per una cintura di Cassaro, l'arbitro lascia correre. Neanche i 5' di recupero fanno mutare il punteggio. E si allunga l'imbattibilità della porta di D'Agostino che sale a 540 minuti.

