Gelbison al battezzo con i tifosi: ​cerimonia in piazza mercoledì

di Gerardo Lobosco

Come ormai accade da quando la Gelbison frequenta la serie D alla vigilia dell'inizio del campionato si ripete il tradizionale appuntamento della presentazione ufficiale ai tifosi e agi organi di inforazione della squadra di calcio e del gruppo dirigente. Anche questa volta sarà Piazza Vittorio Emanuele di Vallo della Lucania, a fare da proscenio per l'evento tanto atteso dai tifosi che avranno l'occasione di conoscere da vicino i tanti nuovi protagonisti. E per questa stagione le novità sono tante a partire dalla presidenza del club rossoblu passata nelle mani di Maurizio Puglisi, a quella tecnica affidata a Alessio Martino e della squadra in gran parte rinnovata. L'appuntamento è per mercoledì alle ore 21. La serata sarà condotta dalla giornalista Carmela Santi. Intanto dopo l'uscita di scena dalla Coppa Italia per man del Savoia, domenica ci sarà l'esordio in campionato con il turno casalingo che oppone i cilentani alla Fidelis Andria.

