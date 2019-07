Gelbison altri due innesti: un portiere e un attaccante

di Gerardo Lobosco

La Gelbison è senz'altro la società più attiva sul mercato e non passa giorno che il club rossoblu di Vallo della Lucania, non riservi delle novità sopratutto nella voce entrate. Ed oggi il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, nel giro di poche ore ha presentato gli ultimi due innesti da mettere a disposizione del tecnico Alessio Martino, che da due giorni ha iniziato la preparazione. Nel centro cilentano sono sbarcati il portiere Valerio Napolitano, 20 anni, che il tecnico conosce bene per averlo avuto nelle file dell'Eclanese, e l'attaccante Giovanni Filosa, 19 anni, ex Real Forio alla sua prima esperienza in serie D.

