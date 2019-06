Gelbison, si apre uno spiraglio per uscire dalla crisi societaria

di Gerardo Lobosco

Alla vigilia dell'assemblea dei soci previta per domani sera alle ore 18 in prima convocazione ed un'ora più tardi in seconda, ecco che sul tavolo del sindaco di Vallo della Lucania, a cui è stato consegnato il titolo di serie D della Gelbison, è arrivata una proposta in cui si manifesta l'interessamento a subentrare nella gestione societaria del club rossoblu. A formulare la proposta è un imprenditore cilentano: Carmelo Infante, che ha già maturato una esperienza come dirigente con una squadra di prima categoria. Nella missiva Infante, dice di parlare a nome di un gruppo di imprenditori cilenatni, interssati a subentrare nella gestione societaria e ad iscrivere la squadra alla prossima stagione 2019/20. Tra le condizioni che si pongono al dimissionario Ottavio de Hippolytis,vi è quella di consegnare il titolo privo di situazioni debitorie di ogni tipo. Questa proposta sarà oggetto di discussione domani sera e i tifosi vallesi sperano che la situazione trovi l'epilogo sperato, che la Gelbison sia ancora ai nastri di partenza della serie D per il nono anno consecutivo.

