Gelbison arriva dall'Arezzo il difensore Mattia Ravanelli

di Gerardo Lobosco

Alla vigilia dell'esordio in campionato la Gelbison del tecnico Severo De Felice, compie un altro colpo di mercato. Il presidente de Hippolytis e il direttore tecnico Paolino, hanno annunciato l'acquisto del difensore centrale Mattia Ravanelli, 19 anni, arrivato dall'Arezzo. Ravanelli, si stava già allenando con la formazione cilentana e rientra tra gli acquisti in quota under che la società rossoblu aveva messo nel mirino. Ravanelli, potrà essere schierato nella prima gara di campionato in programma domenica al Morra di Vallo della Lucania contro la Fidelis Andria.

