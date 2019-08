Gelbison arriva il bomber argentino Lucas Varela

di Gerardo Lobosco

La Gelbison continua senza soste la sua azione di rafforzamento dell'organico e stamani la società del presidente Maurizio Puglisi. ha presentato l'ultimo arrivato in casa rossoblu. Si tratta dell'attaccante argentino Lucas Varela, 29 anni, con eperienze anche internazionali, avendo miltato nelle fila della Floriana, compagine di Malta, con cui ha preso parte anche alla fase preliminare di Europa League, realizzando anche una rete. Varela, arriva dal Derthona, compagine di serie D. L'attacante ha passaporto Italiano. Dopo la foto di rito con il nuovo presidente e al fianco dei suoi procuratori (Viviani e Squitieri) si è messo subito a disposizione del trainer Alessio Martino, e non è escluso chì si possa vedere in campo nell'amichevole in programma mercoledì al Morra contro il Nola. Fischio d'inizio alle ore 17,30.

