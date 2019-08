Gelbison arriva Chiariello Il derby di Coppa aperto all'Agropoli

di Gerardo Lobosco

A pochi giorni dall'inizio ufficiale della stagione con la gara del turno preliminare di Coppa Italia, la Gelbison annuncia un nuovo innesto. Il direttore sportivo Niccolò Pascuccio, ha confermato l'arrivo del difensore Stefano Chiariello, 23 anni, ex Gragnano dove ha giocato nell'ultima stagione ma in precedenza ha vestito anche le casacche dell'Agropoli e del Melfi. Si aggregherà ai compagni alla ripresa venerdì 16 agosto a due giorni dalla sfida con l'Agropoli. E c'era attesa da parte dei tifosi del club tirrenico per conoscere l'esito dell'incontro tra le forze dell'ordine e le autorità preposte alla sicurezza negli impianti sportivi per stabilire se il settore ospite del Morra dovesse rimanere aperto. La buona notizia è arrivata a metà mattinata, i supporters dell'Agropoli potranno seguire la squadra nella trasferta di Vallo della Lucania, anche se lo potranno fare solo in 100, i quali dovranno acquistare il tagliando entro le ore 19 di sabato. La gara si gioca domenica 18 con inizio alle ore 18.

