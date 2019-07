Gelbison, arriva Mautone per blindare la difesa

di Gerardo Lobosco

Il ritiro della Gelbison è partito da un solo giorno ma i dirigenti del club rossoblu sono particolarmente attivi sul fronte mercato per cercare di accontentare le richieste fatte del tecnico Alessio Martino, il quale ha detto chiaramente che per completare l'organico bisogna agire sia nel reparto arretrato che in quello di attacco. E per il momento il duo Puglisi - Pascuccio, rispettivamente presidente e direttore sportivo, che agiscono all'unisono, hanno piazzato il colpo in difesa garantendo al tecnico partnopeo, il difensore esperto da lui richiesto, per cui è stato ingaggiato Francesco Mautone, 34 anni, con tanta esperienza nella quarta serie e due campionati tra i prof in serie C con Varese e Pro Sesto. Prima di arrivare alla Nocerina. Dopo la presentazione di rito sarà subito a disposizione di Martino, per iniziare il lavoro con il club rossoblu vallese. Ma le operazioni di mercato non si fermano nei prossimi giorni sono attesi altri colpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA