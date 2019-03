Gelbison, arriva il Taranto: ai tifosi ionici la tribuna dei vallesi

di Gerardo Lobosco

Dopo il turno infrasettimanale perso con la capolista Picerno, ecco per la Gelbison un'altra corazzata. A Vallo della Lucania, arriva il Taranto. Una sfida che richiama sempre un grande pubblico e in particolare si prevede una vera e propria invasione da parte dei tifosi ionici e per fronteggiare alla massiccia presenza della torcida ionica, la società cilentana di concerto con le forze dell'ordine ha disposto di invertire i settori per ospitare i tifosi, per cui la tribuna riservata ai tifosi di casa sarà ocupata da quelli del Taranto mentre quella abitualmente riservata agli ospiti verrà messa a disposizione dei tifosi della Gelbison. La sfida di domenica in seguito ad accordi tra le due società avrà inizio alle ore 15 con mezzora di ritardo rispetto all'orario federale. Intanto la società cilentana ha disposto per la sfida con il Taranto la giornata rossoblu, per cui sono sospesi abbonamenti, biglietti omaggio, riduzioni ed accrediti. Il costo del biglietto è di 10 euro e sono già in prevendita nella città di Taranto.

