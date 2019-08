Gelbison arrivano altri due under: Difficile e Scognamiglio

di Gerardo Lobosco

La Gelbison con il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, mette a segno altri due acquisti e lo fa alla vigilia del debutto in campionato che avverrà domenica con il turno casalingo che opporrà i ciletani alla Fidelis Andria. Alla corte del tecnico Alessio Martino, sono arrivati due calciatori in quota under, si tratta dell'attaccante Crescenzo Christian Difficile, 18 anni, con esperienze nelle giovanili della Pro Vercelli e della Casertana, e del centrocampista Alessio Scognamiglio, 18 anni provenienti dal Pavia. Entrambi hanno sostenuto l'allenamento con i nuovi compagni e potrebbero essere inseriti tra i convocati per il match di domenica che sarà diretto da Molinaro della sezione di Lamezia Terme. Fischio d'inizio alle ore 15

