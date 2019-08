Gelbison arrivano in due: Di Gregorio e Diop

di Gerardo Lobosco

La Gelbison neanche alla vigilia della prima uscita ufficiale che vedrà domani il club del presidente Maurizio Puglisi, debuttare in Coppa Italia nel turno preliminare della manifestazione tricolore con il cugini dell'Agropoli nel derby cilentano, si ferma nelle operazioni di mercato, e proprio oggi il club rossoblu nel giro di poche ore ha annunciato due altri arrivi alla corte del tecnico Alessio Martino, si tratta del difensore Raffaele Di Gregorio, 20 anni, in quota under ex Legnano e Matelica in serie D, e del centrocampista Diop Ousname, 25 anni proveniente dal Campobasso, che vanta esperienze anche nel Roccella e nel Potenza con cui ha vinto il campionato.

