Gelbison, dimissioni di presidente e consiglio: il titolo in vendita

di Gerardo Lobosco

Come anticipato nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni dei vertici societari della Gelbison facendo aprire una crisi dall'esito molto incerto. Nel corso della conferenza stampa convocata dal presidente Ottavio de Hippolytis, sono state formalizzate le dimissioni dall'incarico e all'incontro con i cronisti svoltosi presso l'aula consiliare di Vallo della Lucania, era presente tutto il consiglio direttivo del club cilentano che, al pari del massimo dirigente ha rassegnato le dimissioni. A rendere più incerto il futuro anche le dichiarazioni del presidente de Hippolytis, il quale non ha escluso anche la possibile cessione del titolo se entro il 10 luglio non si presentasse una cordata in grado di rilevare la società. Per i tifosi della Gelbison saranno settimane di grande passione che rischiano di vanificare la permanenza in serie D giunta per l'ottava volta consecutiva al termine della stagione che ha chiuso i battenti domenica scorsa.

