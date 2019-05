Gelbison: assemblea dei soci, al vaglio la fusione con il Valdiano

di Gerardo Lobosco

In queste settimane in casa Gelbison il clima si è surriscaldato anche alla luce delle decisioni del gruppo dirigente di passare la mano e le voci sul futuro del club si sono inseguite e hanno creato malessere tra i tifosi che temono la scomparsa del sodalizio dal panorama calcistico nazionale. Per fare chiarezza sulla vicenda il presidente dimissionario Ottavio de Hipplytis, ha convocato l'assemblea dei soci per sabato 1 giugno alle ore 18 presso l'aula consiliare di Vallo della Lucania. All'ordine del giorno la ratifica delle dimissioni del direttivo, la nomina del nuovo consiglio direttivo e come terzo punto all'o.d.g, la valutazione relativa alla proposta di fusione fatta pervenire dal Valdiano. E sull'argomento il presidente de Hippolytis, ha le idee chiare: «In questi giorni si sono dette molte sciocchezze su più fronti palesando ignoranza in materia giuridica. Sarà l'assemblea che è sovrana a decidere in merito alla proposta del Valdiano che è giunta sul mio tavolo e per questo è stata inserita tra gli argomenti da trattare. Il sottoscritto non voterà». Per i tifosi della Gelbison, che restano in ansia, l'attesa si allunga e si annunciano altri 10 giorni di speranza per cercare di trovare una soluzione che consenta al club rossoblu di continuare la corsa nel principale campionato dei dilettanti: la serie D.

© RIPRODUZIONE RISERVATA