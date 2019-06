Gelbison, avviata la trattativa con la nuova cordata di Infante

di Gerardo Lobosco

Nell'aula consiliare di Vallo della Lucania ha avuto luogo l'assemblea dei soci per cercare di definire il futuro della Gelbison. L'incontro da parte del presidente dimissionario Ottavio de Hippolytis, è stato definito interlocutorio anche se si è aperta la strada alla trattativa con la cordata che vede nell'imprenditore Carmelo Infante, come leader del gruppo pronto a subentrare nella gestione del club e garantirne il futuro nel campionato di serie D. L'assemblea è servita a quantificare l'ammontare dei debiti contratti dall'uscente gestione, argomento questo molto atteso in quanto, la proposta fatta dalla cordata Infante, ha posto come condizione proprio il fatto che i debiti contratti siano azzerati. E a giudicare da quanto asserito dal presidente uscente de Hippolytis, questa volontà esiste, ma al momento solo la metà del direttivo dimissionario è disposto a seguirlo, un aspetto questo che rischia di far saltare tutto. Intanto l'amministrazione comunale attrraverso il sindaco a cui è stato consegnato il titolo della Gelbison, ha deciso che sarà nominato un proprio rappresentante che potrebbe essere il delegato allo sport, per portare avanti la trattativa e arrivare ad un epilogo positivo della vicenda Gelbison.

