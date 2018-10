Gelbison blitz sul campo dell'Altamura che perde la vetta

di Gerardo Lobosco

La Gelbison si conferma squadra ostica per le pugliesi, lo ha sperimentato sulla sua pelle l'Atamura che nel match casalingo con la formzione cilentana si presentava nel ruolo di capolista, ma il team di Severo De Felice, con una prestazione perfetta ha schiantato i pugliesi che hanno ceduto per 0-2. A realizzare per la Gelbison alla mezzora nel primo tempo è stato Esposito, poi nel secondo minuto di recupero della ripresa Mejri su assist di Passaro, ha messo il punto esclamativo alla contesa. Una vittoria che fa salire i salernitani al quarto posto con 8 punti, mentre frena il cammino dell'Altamura che vede correre il Picerno che guida a punteggio pieno. La Gelbison dopo quattro giornate nelle quali ha affrontato solo formazioni pugliesi, domenica in casa è attesa dal primo derby con la Sarnese che ha pareggiato con il Bitonto che vanta gli stessi punti dei rossoblu cilentani.

