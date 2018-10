Gelbison, blitz a Nardò: ​decide nel recupero Evacuo jr

di Gerardo Lobosco

La Gelbison dopo il colpo di Altamura si ripete in Puglia e va ad espugnare il campo del Nardò. La vittoria dei rossoblu cilentani è arrivata in rimonta e in pieno recuaero, a decidere è stato il bomber Davide Evacuo, alla sua prima marcatura con la casacca della Gelbison. Una rete pesante che ragala il successo alla squadra di De Felice, che sale a quota 11 e torna in piena zona play off. A dire il vero la gara per la Gelbison si mette in salita per il vantaggio del Nardò firmato da Kyeremateng, ma dopo solo un minuto il capitano dei salernitani Manzillo, ristabilsce la parità, poi i pugliesi restano in dieci per l'espulsione di Centonze, ma al 38' vanno ancora avanti i con Cordella. Nella ripresa la Gelbison dapprima pareggia con Cammarota al 12', e al terzo di recupero compie il sorpasso con Evacuo, una rete che fa esplodere la panchina e l'entusiasmo dei rossoblu che si riscattano dal passo falso interno di domenica scorsacon la Sarnese. e domenica altra trasferta su campo del Francavilla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA