Gelbison buon test con la Juve Stabia in campo anche il nuovo arrivo Hutsol

di Gerardo Lobosco

Test mattutino per la Gelbison al Menti di Castellamare di Stabia, con la Juve Stabia che alla fine si impone con il punteggio di tre reti a zero. La prima frazione si è chiusa sull'1-0 con marcatura di Sandomenico, mentre nella ripresa nella parte finale è arrivata la doppietta di Canotto. Nonostante il caldo torrido i due tecnici hanno potuto trarre utili indicazioni e per quello dei cilentani Severo De Felice. è stata anche l'occasione per vedere all'opera l'ultimo arrivato l'ex Agropoli, ma di proprietà della Salernitana Maryan Hutsol, 20 anni, difensore di nazioaniltà ucraina, il quale è stato in campo per tutti i 90 minuti , destando una buona impressione come del resto tutta la squadra che appare pronta per il debutto in Coppa Italia, che avverrà il 26 agosto nel primo turno della mainifestazione tricolore sul campo del Savoia.

