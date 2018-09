Gelbison buona la prima, 2-0 alla Fidelis Andria.

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison è buona la prima di campionato contro la compagine pugliese della Fidelis Andria. Per la formazione cilentana al via per l'ottava volta consecutiva nel principale torneo dei dilettanti nazionali, l'esordio satgionale davanti ai tifosi di casa si rivela positivo e a farne le spese è la giovane formazione guidata da Potenza. Il successo della Gelbison che si è presentata con in panchina il riconfermato allenatore Severo De Felice, che ha proposto il collaudato 3-5-2, è maturato nella ripresa con una rete di Romanelli sugli sviluppi di un calcio di punizione di Uliano, e con un preciso diagonale di Cammarota. Il successo è stato salutato con entusiasmo dai tifosi di casa e dal neo presidente de Hippolytis, che al termine si è complimentato con Manzillo e soci. Domenica sulla strada dei cilentani un'altra pugliese il Fasano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA