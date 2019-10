Gelbison sul campo della Nocerina per portare l'assalto alla vetta

di Gerardo Lobosco

La Gelbison attesa dalla seconda consecutiva sfida con una compagine della provincia, infatti dopo il derby cilentano con l'Agropoli, trova sul suo cammino la Nocerina. La gara si gioca sul campo dei rossoneri al San Francesco. E i vallesi rossoblu del tecnico Alessio Martino, ci arrivano con l'entusiasmo alle stelle dopo la partenza sprint che ha posto la formazione di Vallo della Lucania, a ridosso della vetta a un solo punto dalla capolista Foggia. E a questa sfida con i molossi, la Gelbison ci arriva con tutti gli uomini a disposizione per cui Martino, ha solo problemi di scelta, anche se non dovrebbero esserci molte variazioni nello scacchiere iniziale. E' anche l'occasione per portare l'assalto alla vetta e cercare di consolidare il primato di imbattibilità che pone i rossoblu al vertice nazionale con la porta inviolata da 540'. A Nocera Inferiore dirige la gara: Sfira di Pordenone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA