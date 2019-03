Gelbison in campo a Picerno con la capolista, no rinvio al 27

di Gerardo Lobosco

La Gelbison dopo dieci giorni di sosta ritorna domani in campo per affrontare la capolista Picerno, le due squadre pur avendo entrambe un calciatore Esposito per i cilentani e Langone per i lucani con la rappresentativa di serie D che ieri è stata eliminata agli ottavi della Viareggio Cup dall'Inter, avrebbero potuto giocare mercoledì 27, invece di comune intesa hanno deciso di scendere in campo domani alle ore 15 rinunciando alla possibiltà prevista dal comitato interregionale di posticipare di una settimana la sfida. La gara in programma sul campo della capolista sarà diretta da Madonia di Palermo. La Gelbison all'appuntamento arriva decimata da una decina di asssenze per infortuni e squalifiche.

