Gelbison, doppio colpo dalla «cantera» al Benevento

di Gerardo Lobosco

La ricca e proficua "cantera" della Gelbison coordinata dal resposanbile Saverio Di Sevo, ancora una volta si segnale per essere una vera fucina di giovani talenti, gli ultimi due sono: Mattia Maiese, classe 2004 originario di Vallo della Lucania e Giovanni Gerardo del 2005 di Alfano, piccolo centro del Cilento, che sono approdati al Benevento. La sqadra sannita li ha sceti per far parte degli allievi nazionali. Soddistatti i dirigenti del club rosssoblu e anche il trainer della squadra di serie D Severo De Felice, che guarda con particolare attenzione ai tanti giovni che frequentano il ricco ed organizzato settore giovanile. Intanto dopo la sosta è ripresa la preparazione in vista del debutto in Coppa Italia previsto per il 26 agosto sul campo del Savoia.

