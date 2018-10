La Gelbison cade a Francavilla: fatale il rigore sbagliato da Manzillo

di Gerardo Lobosco

La Gelbison non riesce a ripetere il blitz compiuto a Nardò e torna dalla trasferta lucana sul campo del Francavilla a mani vuote. Ancora una volta il terreno degli uomini di Lazic si conferma tabù per i cilentani. La gara si mette subito in salita per la Gelbison costretta a perdere dopo pochi minuti l'attaccante Passaro e al 10' arriva il vantaggio del Francavilla con D'Auria. I rossoblu di De Felice, avrebbero l'opportunità di pareggiare al 28' l'arbitro assegna un penalty, alla battuta si porta lo specialista Manzillo che sbaglia. Poi nella ripresa la Gelbison sfiora ancora il pareggio con Evacuo, ma il suo tiro viene salvato sulla linea da un difensore lucano. De Felice, mette in campo forze fresche ma il risultato non muta e il Francavilla si aggiudica la gara con il minino risultato. Per La Gelbison una sconfitta che la fa allontanare dalla zona nobile della graduatoria

