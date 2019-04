Gelbison con il Cerignola ancora tribune invertite

di Gerardo Lobosco

La Gelbison dopo quatrro ko consecutivi trova sulla sua strada il Cerignola seconda forza del girone che va a caccia del successo per continuare ad alimentare le chance di agganciare la vetta in mano al Picerno. I cilentani all'appuntamento ci arrivano ancora una volta incerottati per le asenze degli squalificati: Cammarota, D'Angiolillo e Uliano, e per l'asseza dell'infortunato De Angelis. Intanto la società del presidente de Hippolytis, ha disposto anche questa volta di adottare la giornata rossoblu per cui tutti dovranno passare dal botteghino e sono escluse tutte le agevolazioni con ingresso unico a 10 euro. Anche questa volta come è già accaduto con il Taranto, la tribuna riservata ai tifosi di casa sarà occupata dai sostenitori del Cerignola in quanto si prevede una massiccia presenza di tifosi pugliesi. La decisione non è stata gradita dai tifosi cilentani.

