La Gelbison piazza altri due colpi: arrivano De Angelis e Ferraioli

di Gerardo Lobosco

In attesa di sapere se domenica la Gelbison scenderà in campo per il primo turno di Coppa Italia sul campo del Savoia, la decisione spetta ad entrambe le società come disposto dal comunicato della Lega Dilettanti, dopo che è stato disposto il rinvio delle gare del primo turno, il responsabile dell'area tecnica Riccardo Paolino, non si ferma e piazza altri due innesti si tratta del difensore Giovanni De Angelis, 19 anni, ex Salernitana, e dell'esterno di centrocampo Vincenzo Ferraioli, 20 anni, ex Gravina, che ha iniziata la preparazione con l'Equipe Campania. I due hanno firmato e sono già a disposizione del tecnico De Felice.

