Gelbison dead line lunedì 1 luglio De Hippolitys: «Stiamo lavorando»

di Gerardo Lobosco

Per la Gelbison e per il suo futuro sono divenuti pressoché quotidiani gli incontri tra i rappresentanti istituzionali rappresentati dall'assessore allo sport del comune di Vallo della Lucania, i dirigenti dimissionari e gli eventuali acquirenti, o meglio sarebbe dire il potenziale acquirente: Maurizio Puglisi, già co-patron dell'Agropoli, il quale appare intenzionato a ritornare ad occupare la poltrona che fu sua anche nella stagione del ritorno dei cilentani in serie D, quando con lui al vertice del club, fu rilevato il titolo del Serre. E anche stamani le parti si sono incontrate. Un confronto che il presidente dimissionario Ottavio de Hippolytis, nell'occasione accompagnato dall'altro dirigente Riccardo Paolino, ha giudicato in modo costruttivo: " Posso affermare che è stato fatto un altro passo in avanti. C'è stato un avvicinamento tra le parti e il fatto mi induce ad essere ottimista, anche se bisogna dire che al momento non c'è nulla di concreto, per questo ci siamo dati appuntamento a domani mattina sempre presso la casa comunale". Gli amministratori di palazzo di città a cui è stato consegnato il titolo di serie D vogliono chiudere la vicenda Gelbison al più tardi lunedì 1 luglio per dare il tempo alla nuova governance di cominciare a preparare l'iscrizione al prossimo campionato il cui termine ultimo è venerdì 12 luglio".

