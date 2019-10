Gelbison, obiettivo vetta nel derby contro l'Agropoli

di Gerardo Lobosco

È tutto pronto per il derby di domani tra Gelbison e Agropoli in programma con inizio alle ore 16 al Morra di Vallo della Lucania. I rossoblu padroni casa secondi in classifica e senza aver subito reti cercheranno di blindare ancora una volta la porta di D'Agostino per portare l'assalto alla vetta della classifica che dista un punto ed è in mano al Brindisi.



Il tecnico Alessio Martino, dopo la rifinitura, ha diramato la lista dei 22 convocati e non figurano assenze, anche se domani due dovranno andare in tribuna. Il trainer nella conferenza stampa dell vigilia ha detto: «Ci siamo allenati bene, scenderemo in campo per ottenere il massimo e non deludere i nostri tifosi che tengono in modo particolare a questa gara».



La formazione rossoblu che scenderà in campo non dovrebbe essere molto diversa da quela uscita vittoriosa a Fasano. Arbitra Gigliotti di Cosenza.

