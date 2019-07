La Gelbison puntella la difesa: ingaggiati Battaglia e Falivene

di Gerardo Lobosco

Continua a ritmo serrato l'operazione di rinnovamento della Gelbison del nuovo corso voluto dal presidente Maurizio Puglisi, e in vista dell'imminente start con la preparazione fissata per martedì 23 luglio, nel giro di poche ore il direttore sportivo Nicolò Pascuccio, ha pizzato due colpi. Questa volta l'attenzione è stata rivolta al reparto arretrato e per puntellare questo settore il club cilentano si è assicurato le prestazioni di: Antonio Battaglia, 27 anni, proveniente dal Formia. Battaglia, è un difensore cetnrale, mentre l'altro innesto Piergiorgio Falivene (nella foto con il presidente Puglisi), 19 anni, in quota under, è un terzino che opera sulla fascia sinistra, ed ha giocato nel Nola. Entrambi, sono stati presentati alla stampa. Intanto va a completarsi anche l'organico societraio con la nomina del direttore amministrativo, questo ruolo sarà ricoperto da Matteo Canale.

